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12:53, 6 августа 2024Мир

ЕС захотел сблизиться с ключевым партнером России

Китаист Островский: ЕС захотел сблизиться с Китаем для выхода из кризиса

Фото: Vincent Thian / AP

Европейский союз (ЕС) захотел сблизиться с одним из ключевых партнеров России Китаем для выхода из нынешнего экономического кризиса. Об этом заявил главный научный сотрудник Института Востоковедения РАН Андрей Островский, передает РИА Новости.

«Западные политики съезжаются в Китай, так как видят, что в текущем экономическом кризисе Пекин чувствует себя лучше других. (...) По внешней торговле КНР на первом месте в мире, и все ожидают еще более высоких показателей», — рассказал эксперт.

Островский также подчеркнул, что европейские политики также стремятся повлиять на Китай, чтобы тот свернул сотрудничество с Россией. По его словам, подобные попытки обречены на провал.

Ранее председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони назвала Китай ключевым игроком в урегулировании конфликта на Украине. Она добавила, что Пекин является важной заинтересованной стороной в поиске решения конфликта на Украине.

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      Максим Габриелян
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