Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:14, 6 августа 2024Россия

Глава Курской области сообщил о боях в двух районах региона

Смирнов сообщил о боях в Суджанском и Кореневском районах Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В двух приграничных районах Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация», — написал он.

Смирнов добавил, что бойцы Минобороны России совместно с пограничными подразделениями ФСБ продолжают успешно наносить удары по украинским военным.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что после попытки прорыва государственной границы в Курской области ВСУ потеряли 16 единиц бронетехники, среди которой шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения. Потери среди личного состава украинских войск в Минобороны России не раскрыли.

Материалы по теме:
Бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию России и понесли потери. Что известно о масштабной атаке на Курскую область
Бойцы ВСУ попытались прорваться на территорию России и понесли потери.Что известно о масштабной атаке на Курскую область
Сегодня
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение. Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
Дождь из кассетных бомб, детские бронежилеты и 90 секунд на спасение.Сотни тысяч россиян оказались под обстрелами ВСУ
16 мая 2024
«Весь город — руины» Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
«Весь город — руины»Тысячи людей под Белгородом страдают от самых сильных обстрелов с начала СВО. Как они выживают?
19 марта 2024

Утром 6 августа ВСУ атаковали курский приграничный город Суджа при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе. Затем на территории России попыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа в составе до 300 бойцов 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин, однако зайти в Курскую область украинским бойцам не удалось. Отброшенные в Шосткинский район Сумской области диверсанты разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках, где их атаковала российская артиллерия и авиация.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об отступлении попытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в интернете

      Стала известна дата премьеры новой версии «Мастера и Маргариты»

      В российском лесу впервые нашли необычные грибы

      Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области

      В московском магазине посетительница напала на сотрудников с ножом

      Назван способ помешать росту цен в России из-за подорожания дизельного топлива

      Врач указал на простой способ увеличить продолжительности жизни

      СПБ Биржа запустит утренние торги российскими акциями

      Хезболла пообещала ответить Израилю за удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше