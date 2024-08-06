Глава Курской области сообщил о боях в двух районах региона

Смирнов сообщил о боях в Суджанском и Кореневском районах Курской области

В двух приграничных районах Курской области идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Алексей Смирнов в Telegram.

«В Суджанском и Кореневском районах Курской области идут бои на границе. По врагу наносит удары артиллерия и авиация», — написал он.

Смирнов добавил, что бойцы Минобороны России совместно с пограничными подразделениями ФСБ продолжают успешно наносить удары по украинским военным.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что после попытки прорыва государственной границы в Курской области ВСУ потеряли 16 единиц бронетехники, среди которой шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три бронемашины «Козак» и инженерная машина разграждения. Потери среди личного состава украинских войск в Минобороны России не раскрыли.

Утром 6 августа ВСУ атаковали курский приграничный город Суджа при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе. Затем на территории России попыталась проникнуть диверсионно-разведывательная группа в составе до 300 бойцов 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин, однако зайти в Курскую область украинским бойцам не удалось. Отброшенные в Шосткинский район Сумской области диверсанты разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках, где их атаковала российская артиллерия и авиация.