В Минобороны раскрыли подробности попытки ВСУ прорвать границу России

Минобороны РФ: ВСУ пытались прорвать границу при поддержке танков и бронемашин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать российскую границу в Курской области силами до 300 бойцов 22-й механизированной бригады при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Подробности об атаке раскрыло Минобороны Российской Федерации (РФ) в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в восемь утра по московскому времени Украина ударила по позициям подразделений прикрытия российской границы в районе приграничного села Николаево-Дарьино и хутора Олешня в Суджанском районе.

В Минобороны добавили, что бойцы Вооруженных сил России совместно с пограничными войсками ФСБ наносят удары по бойцам ВСУ и их резервам на территории Сумской области Украины. Задействована оперативно-тактическая и штурмовая авиация.

Ранее сообщалось, что в состав пытавшейся прорваться в Курскую область диверсионно-разведывательной группы также входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация) и бойцы территориальной обороны Украины. Кроме того, на машинах ВСУ заметили новый знак отличия — белый треугольник.

О попытке ВСУ прорваться в Курскую область стало известно 6 августа. Этому предшествовал удар по городу Суджа при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе. Затем силы Украины, вооруженные винтовками М4 и взрывчаткой, при поддержке тяжелой техники начали штурм российско-украинской границы, однако проникнуть на российскую территорию им не удалось. Отброшенные в Шосткинский район Сумской области диверсанты разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках, где их атаковали российская артиллерия и авиация.