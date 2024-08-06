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13:09, 6 августа 2024Россия

На машинах пытавшихся прорваться в Курскую область диверсантов заметили новый знак

Mash: на машинах пытавшейся прорваться в Россию ДРГ заметили белый треугольник

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

На машинах диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), пытавшейся прорваться на российскую территорию в Курской области, заметили новые знаки отличия — белый треугольник. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Как разъяснил военкор Роман Алехин в Telegram, новый тактический знак свидетельствует о том, что Киев создает в Сумской области новое направление. Об этом также говорят скопление техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Сум.

Ранее стало известно, что в состав пытавшейся прорваться в Курскую область ДРГ входили члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в России террористическая организация), военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ, а также бойцы территориальной обороны Украины.

О попытке штурма российской государственной границы со стороны Украины стало известно утром 6 августа. Этому предшествовал обстрел ВСУ города Суджи при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе, при котором пострадали пять человек. Затем диверсанты, вооруженные винтовками М4 и взрывчаткой, при поддержке тяжелой техники попытались прорваться на территорию России. Как сообщил временно-исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов, ДРГ не удалось проникнуть в регион.

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Отброшенные Шосткинский район Сумской области диверсанты разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках, где их атаковала российская артиллерия и авиация. По неофициальным данным, уничтожены минимум 20 бойцов ВСУ, еще 50 ранены.

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      Константин Лысяков
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