Минобороны заявило об уничтожении 16 единиц бронетехники ВСУ в Сумской области

После попытки прорыва Вооруженными силами Украины (ВСУ) государственной границы в Курской области российские войска уничтожили 16 единиц бронетехники украинских военных. Пораженное вооружение перечислило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, войска прикрытия госграницы совместно с пограничными подразделениями ФСБ в данный момент отражают атаки и наносят удары по бойцам ВСУ на территории Сумской области. Бронетехника украинских войск успешно поражается авиацией. По последним данным, Киев потерял шесть танков, две боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, три бронемашины «Козак» и инженерную машину разграждения.

В Минобороны также сообщили, что попытка прорвать российскую границу осуществлялась с восьми утра силами 300 бойцов 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 боевых бронемашин.

Ранее также появились неофициальные данные, что при попытке зайти на российскую территорию уничтожены минимум 20 украинских бойцов и еще 50 ранены.

Сообщения о попытке ВСУ пересечь границу в Курской области появились утром 6 августа. Перед этим Украина при помощи артиллерии, танков и дронов-камикадзе атаковала город Суджа. Затем вооруженные винтовками М4 и взрывчаткой диверсанты начали штурм границы, однако были отброшены в Шосткинский район Сумской области, где разделились на небольшие группы и рассредоточились в посадках.