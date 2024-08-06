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02:00, 6 августа 2024Россия

Госдума осенью рассмотрит законопроекты о поддержке двух категорий россиян

Депутат Бессараб: Госдума работает над мерами поддержки для участников СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Госдума во время осенней сессии рассмотрит несколько законопроектов о новых мерах поддержки россиян, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она рассказала, что ключевые инициативы затронут две категории россиян.

В первую очередь нижняя палата парламента пересмотрит размер бюджета, чтобы покрыть все нужды, отметила депутат.

У нас впереди те законопроекты, которые уже подготовлены по поручению президента. Будет корректироваться бюджет в сторону увеличения с учетом тех дополнительных социальных мер поддержки, которые были введены в период весенней сессии

Светлана Бессарабдепутат Госдумы

«Уверена, что поэтапно будут добавляться преференции для участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Очень надеюсь, что решится вопрос по пенсионному обеспечению отдельных категорий граждан, и есть предпосылки для положительных изменений. Вопрос касается госслужащих», — объяснила она.

Осенняя сессия VIII созыва Госдумы в 2024 году стартует 3 сентября и продлится до 29 декабря.

Ранее в Госдуме высказались за расширение мер поддержки учащейся молодежи.

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