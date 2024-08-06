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08:06, 6 августа 2024Россия

Мэр российского города сообщил о падении обломков дронов ВСУ

Мэр Курска Куцак: на нескольких улицах города упали обломки беспилотников

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на нескольких улицах Курска, однако значительных повреждений зданий и сооружений нет. Об этом, описывая повреждения, написал мэр российского города Игорь Куцак в Telegram-канале.

«На территории поликлиники на улице Дзержинского обнаружены небольшие посторонние предметы. Администрация учреждения здравоохранения сообщила о случившемся в службу 112», — написал градоначальник.

Обломки дронов также повредили автомобиль, который находился на улице Павлуновского. Части беспилотников нашли на улицах Чехова и Щемиловка, сообщил Куцак, добавив, что власти отрабатывают заявки местных жителей о возможном повреждении их имущества.

Администрация города окажет жителям всю необходимую помощь, заверил глава Курска. Он также призвал жителей не приближаться к обломкам ракет и беспилотников, а также не трогать их, так как они могут нанести вред.

По данным врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, ночью над регионом перехватили 26 беспилотников. Из-за атаки на город Суджа там пострадали пять человек, в том числе трое детей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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