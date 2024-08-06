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14:58, 6 августа 2024Экономика

Мировые ЦБ обвинили в панике на фондовых рынках

FT: бездействие мировых ЦБ после падения бирж может вызвать глобальный кризис

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мировые центральные банки обвинили в бездействии, вызвавшем падение фондовых рынков. Такое мнение выразила газета Financial Times (FT).

По мнению экономистов, глобальная распродажа на рынках акций была вызвана паникой инвесторов из-за отсутствия реакции Федеральной резервной системы (ФРС) США на данные о занятости, которые оказались хуже прогнозов. Такие настроения могут спровоцировать глобальный кризис, если регуляторы не примут меры, пишет издание.

Волатильность на биржах достигла максимального уровня со времени начала пандемии COVID-19. Эксперты считают, что центральным банкам необходимо формировать у инвесторов позитивные ожидания, в том числе с помощью заявлений на симпозиуме в Джексон-Хоул 22-24 августа, в котором примут участие главы ЦБ.

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Заместитель председателя Evercore ISI Кришна Гуха считает, что в США возросли риски замедления роста экономики, так как потрясения на рынке могут подтолкнуть компании к массовым увольнениям. Саймон МакАдам из консалтинговой компании Capital Economics, в свою очередь, отметил, что ситуация на фондовых рынках «может сама по себе иметь макроэкономические последствия, так как либо приведет к краху крупных финансовых институтов, либо из-за общего ужесточения условий кредитования».

Снижение на рынке акций США началось 2 августа после публикации статистики по рынку труда. Власти страны сообщили, что уровень безработицы в июле вырос до 4,3 процента. По мнению экспертов, эти данные указывают на возросшие риски наступления рецессии в экономике. На фондовых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона обвал произошел 5 августа.

Эффект домино и распространение обвала из Азии на другие регионы вызвало изменение стратегии японского регулятора — до недавнего времени торговля строилась на разнице в ставках между Федеральной резервной системой (ФРС) США и Банка Японии. На открытии американских рынков 5 августа индекс Dow Jones упал на 2,27 процента, NASDAQ — на 6,35 процента, S&P 500 — на 4,27 процента.

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