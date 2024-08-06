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23:48, 6 августа 2024Мир

На Западе забеспокоились из-за «катастрофической» ситуации для ВСУ

Меркурис: идет продвижение ВС РФ, ситуация для ВСУ в Торецке катастрофическая

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в непростое положение на покровском направлении, где идет продвижение ВС РФ, чем обеспокоены на Западе. Об этом рассказал британский эксперт Александр Меркурис в блоге на YouTube-канале.

«Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. Так что в целом ситуация очень плохая. Это все тревожные новости для Украины, но есть еще более тревожные новости для Украины из района Торецка, на самом деле ситуация в Торецке становится, насколько я могу судить, катастрофической», — добавил аналитик.

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