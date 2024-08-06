Назван главный недостаток современных машин «АвтоВАЗа»

Автоэксперт Ракитин: основной недостаток машин «АвтоВАЗа» — бедные комплектации

Главный недостаток современных машин концерна «АвтоВАЗ» — бедные комплектации, рассказал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Основной недостаток автомобилей "АвтоВАЗа", мне кажется, — это то, что у них очень бедные комплектации. Автомобили, к которым мы привыкли, которые выпускал "АвтоВАЗ" еще три года назад, пока такого уровня оснащения системами безопасности, электроникой, начиная от подушек безопасности, заканчивая системой стабилизации, [как мы привыкли] достичь не могут», — рассказал Ракитин.

При этом автоэксперт отметил, что в конце сентября дилер должен представить Lada Vesta c системой стабилизации.

«Сейчас в модельной гамме категорически мало цветов кузова, потому что категорически мало краски, которая есть в доступе. Но основная проблема заключается в том, что нет поставщиков сложной тонкой электроники, к которой привыкли все автомобилисты. Это может касаться не только системы стабилизации, это касается, например, и подушек безопасности, и кнопок подогрева сидений», — объяснил он.

По мелочам собирается и в итоге получается, что в общем и целом комплектации какие-то урезанные Максим Ракитин автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto

Ранее вице-президент национального союза автомобилистов (НАС) Ян Хайцеэр заявил, что «АвтоВАЗ» сильно зависит от китайских партнеров, поэтому в случае прекращения сотрудничества найти им замену вряд ли получится.

