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06:59, 6 августа 2024Ценности

Плюс-сайз-звезда «Эйфории» показала откровенное декольте на фото

Актриса Барби Феррейра показала откровенное декольте на фото в кроп-топе

Фото: @barbieferreira

Американская плюс-сайз-модель и актриса Барби Феррейра показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя звезда популярного телесериала «Эйфория» поделилась в сторис снимком, на котором она запечатлена сидящей на зеленой скамье. На ней черные облегающие брюки с объемным цветком на поясе и кроп-топ, оформленный глубоким декольте и тонкими бретелями. На размещенном кадре видно, что знаменитость отказалась от бюстгальтера.

Кроме того, для своего образа девушка сделала нюдовый макияж и уложила волосы в высокий хвост, выпустив две пряди у лица. В качестве украшений она выбрала золотые серьги.

Ранее в июле сообщалось, что фанаты заподозрили Барби Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используется многими знаменитостями для похудения.

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      Мария Винар
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