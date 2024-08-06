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21:33, 6 августа 2024Спорт

Полиция задержала пьяных польских арбитров с украденным дорожным знаком

Полиция Люблина задержала пьяных польских арбитров с украденным дорожным знаком

Фото: Reuters

Польских футбольных арбитров задержали с украденным дорожным знаком в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает TVP Sport.

По информации источника, инцидент произошел перед отборочным матчем Лиги чемпионов в городе Люблин. Судьи украли дорожный знак и направлялись с ним в сторону одного из торговых центров. Польская полиция направила дебоширов в вытрезвитель.

Польский футбольный союз заявил, что изучает эту ситуацию. В случае подтверждения обвинений контракты с польскими арбитрами будут расторгнуты.

Судьи должны были работать на матче между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс». Встреча проходит в Люблине в момент публикации новости.

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      Анастасия Борисова
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