Полиция задержала пьяных польских арбитров с украденным дорожным знаком

Полиция Люблина задержала пьяных польских арбитров с украденным дорожным знаком

Польских футбольных арбитров задержали с украденным дорожным знаком в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает TVP Sport.

По информации источника, инцидент произошел перед отборочным матчем Лиги чемпионов в городе Люблин. Судьи украли дорожный знак и направлялись с ним в сторону одного из торговых центров. Польская полиция направила дебоширов в вытрезвитель.

Польский футбольный союз заявил, что изучает эту ситуацию. В случае подтверждения обвинений контракты с польскими арбитрами будут расторгнуты.

Судьи должны были работать на матче между киевским «Динамо» и шотландским «Рейнджерс». Встреча проходит в Люблине в момент публикации новости.