Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Германия
76:63
Завершен
Греция
Олимпийские игры (м)|1/4 финала
Сербия
95:90
Завершен
Австралия
Олимпийские игры (м)|1/4 финала
Мальмё
Сегодня
20:00 (Мск)
ПАОК
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо К
Сегодня
21:00 (Мск)
Рейнджерс
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лилль
Сегодня
21:30 (Мск)
Фенербахче
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Ред Булл Зальцбург
Сегодня
21:45 (Мск)
Твенте
Лига чемпионов|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Бразилия
Сегодня
22:30 (Мск)
США
Олимпийские игры (м)|1/4 финала
Египет U23
8 августа
18:00 (Мск)
Марокко U23
Олимпийские игры (м)|За 3-е место
17:27, 6 августа 2024Спорт

Пострадавший в драке российский боксер рассказал о перенесенной операции на глазу

Боксер Двали рассказал, что операция на глазу длилась больше четырех часов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский боксер Дмитрий Двали, пострадавший в массовой драке в Феодосии, раскрыл подробности перенесенной операции на глазу. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, хирургическое вмешательство длилось больше четырех часов. «Она прошла под наркозом, и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьезно разрушен глаз: повреждены и сетчатка, и хрусталик, и оболочка. Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция», — рассказал Двали.

О перенесенной спортсменом операции стало известно ранее 6 августа. Боксер находится в московской больнице, ему грозила потеря зрения.

3 августа сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны раскрыли подробности попытки ВСУ прорвать границу России

      Россиянам начали поступать звонки от «спецслужб» о скором захвате Курской АЭС

      Спрос на планшеты вырос

      Шеф-повар усомнился в качестве ингредиентов и стал добавлять в блюда лекарства от диареи

      13 человек пострадали в ДТП с маршруткой на российской трассе

      В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

      Украинских военных приговорили к 15 годам за обстрелянный мост в Мариуполе

      Власти Курской области сообщили об увеличении числа раненных при атаках ВСУ жителей

      Поставки российских товаров в США сократились более чем вдвое

      Раскрыты подробности жизни голливудского актера после обвинений в каннибализме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше