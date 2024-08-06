Пострадавший в драке российский боксер рассказал о перенесенной операции на глазу

Боксер Двали рассказал, что операция на глазу длилась больше четырех часов

Российский боксер Дмитрий Двали, пострадавший в массовой драке в Феодосии, раскрыл подробности перенесенной операции на глазу. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, хирургическое вмешательство длилось больше четырех часов. «Она прошла под наркозом, и меня в какой-то момент просто отрубило. У меня очень серьезно разрушен глаз: повреждены и сетчатка, и хрусталик, и оболочка. Все разрушено, поэтому была такая жесткая операция», — рассказал Двали.

О перенесенной спортсменом операции стало известно ранее 6 августа. Боксер находится в московской больнице, ему грозила потеря зрения.

3 августа сообщалось, что Двали лишился глаза в Феодосии, защищая избиваемого подростка. Уточнялось, что на боксера и его спутников напали около 15 человек.