Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 6 августа 2024Мир

Президент Аргентины отреагировал на нападение экоактивистов на особняк Месси

Президент Аргентины Милей назвал трусостью нападение экоактивистов на дом Месси
Хавьер Милей

Хавьер Милей. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на нападение экоактивистов на особняк футболиста Лионеля Месси в Испании. Об этом он написал в X.

Политик назвал действия активистов из испанской экологической организации Futuro Vegetal трусостью. Он призвал власти Испании обеспечить безопасность его сограждан.

Милей также назвал напавших на особняк Месси коммунистами. По его словам, коммунизму «нет места в цивилизованном мире».

«Я выражаю солидарность с семьей Месси в связи с этим трусливым и безумным поступком и прошу правительство [премьер-министра Испании] Педро Санчеса обеспечить безопасность граждан Аргентины, которые живут в Испании», — написал он.

Ранее сообщалось, что экоактивисты в рамках акции облили краской особняк Месси, капитана и нападающего сборной Аргентины по футболу. В качестве места проведения акции был выбран пустующий особняк Месси на острове Ибица. Активисты пробрались в здание, облили стены краской и написали на них призывы «помочь планете», «есть богатых» и упразднить полицию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      Для мелкой электроники изобрели новый материал

      В США сделали неожиданное заявление насчет Камалы Харрис

      Олимпийский чемпион поддержал пострадавшего в драке российского боксера

      На Западе забеспокоились из-за «катастрофической» ситуации для ВСУ

      На Украине заявили о приближении конфликта к заключительному этапу

      ФАС сняла претензии к Wildberries

      В МИД Израиля призвали устранить нового главу политбюро ХАМАС

      ВСУ сожгли главный собор мужского монастыря в российском регионе

      Ракетную опасность объявляли в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше