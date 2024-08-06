Президент Аргентины отреагировал на нападение экоактивистов на особняк Месси

Президент Аргентины Милей назвал трусостью нападение экоактивистов на дом Месси

Президент Аргентины Хавьер Милей отреагировал на нападение экоактивистов на особняк футболиста Лионеля Месси в Испании. Об этом он написал в X.

Политик назвал действия активистов из испанской экологической организации Futuro Vegetal трусостью. Он призвал власти Испании обеспечить безопасность его сограждан.

Милей также назвал напавших на особняк Месси коммунистами. По его словам, коммунизму «нет места в цивилизованном мире».

«Я выражаю солидарность с семьей Месси в связи с этим трусливым и безумным поступком и прошу правительство [премьер-министра Испании] Педро Санчеса обеспечить безопасность граждан Аргентины, которые живут в Испании», — написал он.

Ранее сообщалось, что экоактивисты в рамках акции облили краской особняк Месси, капитана и нападающего сборной Аргентины по футболу. В качестве места проведения акции был выбран пустующий особняк Месси на острове Ибица. Активисты пробрались в здание, облили стены краской и написали на них призывы «помочь планете», «есть богатых» и упразднить полицию.