Пригожин высказался о возможном концерте Пугачевой в России

Пригожин назвал слухами новости о возможном концерте Пугачевой в России

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с «Радио 1» новости о возможном концерте эстрадной певицы Аллы Пугачевой в России.

По мнению медиаменеджера, сообщения являются слухами, так как артистка не стала бы рисковать и выступать здесь. «Все это выглядит абсолютным безумием для калибра такого артиста, как она. Я не знаю, как воспримет ее страна с ее желанием [дать концерт в России], если такое желание правда существует», — отметил Пригожин.

Ранее издание Mash заявило, что Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Утверждалось, что в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении. Позже комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) назвал публикацию фейком.