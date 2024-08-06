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13:31, 6 августа 2024Экономика

Путин поручил оценить эффективность новых правил семейной ипотеки

Президент Путин поручил оценить влияние льготной семейной ипотеки на рынок

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Банку России (ЦБ) оценить эффективность новых правил выдачи льготной семейной ипотеки. Соответствующие требования есть в документе по итогам расширенного заседания совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ, который опубликован на сайте Кремля.

Кабмин и ЦБ должны проанализировать ситуацию на рынке ипотечного кредитования, в том числе оценить влияние измененных условий семейной ипотеки на объемы выдачи таких кредитов. При необходимости требования по госпрограмме нужно будет изменить, говорится в поручении.

Ответственными за выполнение требований президент назначил премьер-министра Михаила Мишустина и главу финансового регулятора Эльвиру Набиуллину. Представить решения они должны к 1 декабря 2024 года.

Ранее стало известно, что россияне потеряли интерес к семейной ипотеке — за месяц число заявок на оформление таких кредитов упало на 22 процента. Причиной спада спроса специалисты называют ужесточение условий госпрограммы.

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      Нина Ташевская
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