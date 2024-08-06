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15:04, 6 августа 2024Силовые структуры

Раскрыта информация об имуществе арестованного экс-главы вещевого управления МО России

Экс-глава вещевого управления МО Демчик владел квартирой в Москве и 3 машинами
Начало событий в новости Раскрыто возможное наказание для арестованного экс-главы вещевого управления МО России

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Бывший начальник вещевого управления Минобороны (МО) России Владимир Демчик, арестованный по делу о получении взяток, владел земельным участком, квартирой в Москве и тремя машинами. Информацию о его имуществе раскрыл Telegram-канал Shot.

Земельный участок экс-главы имеет площадь почти 700 квадратных метров, а 83-метровая трехкомнатная квартира располагается по улице Марьинский Парк. В автопарке Демчика числились три машины — KIA Sorento, Mercedes-Benz GLE и BMW Х1. Последнюю из них он записал на супругу.

Уточняется, что в МО Демчик работал до апреля 2018 года, а его годовой доход, по данным РИА Новости, не превышал 2,8 миллиона рублей. В последней опубликованной декларации мужчина указал доход в 2,2 миллиона рублей, пишет ТАСС.

Сейчас экс-глава вещевого управления военного ведомства находится под стражей. Его подозревают в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.

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      Олеся Мицкевич
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