Раскрыто возможное наказание для арестованного экс-главы вещевого управления МО России

Экс-начальнику вещевого управления МО РФ Демчику могут дать до 15 лет колонии

Бывшему начальнику вещевого управления Минобороны (МО) России Владимиру Демчику, подозреваемому в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей, грозит до 15 лет колонии и штраф. Возможное наказание для него раскрывает ТАСС.

Сейчас экс-глава находится под арестом по решению 235-го гарнизонного военного суда.

По данным следствия, уголовное дело в отношении Демчека связано с событиями 2017 и 2018 годов, когда он занимал должность начальника вещевого управления. Предварительно, к нему обратился глава одной из коммерческих фирм и попросил оказать помощь с заключением госконтрактов на поставку имущества для нужд Вооруженных сил России.

За содействие предприниматель якобы передал экс-начальнику четыре миллиона рублей.