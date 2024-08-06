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14:31, 6 августа 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для арестованного экс-главы вещевого управления МО России

Экс-начальнику вещевого управления МО РФ Демчику могут дать до 15 лет колонии
Начало событий в новости Бывшего главу вещевого управления Минобороны России арестовали за взятки

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Бывшему начальнику вещевого управления Минобороны (МО) России Владимиру Демчику, подозреваемому в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей, грозит до 15 лет колонии и штраф. Возможное наказание для него раскрывает ТАСС.

Сейчас экс-глава находится под арестом по решению 235-го гарнизонного военного суда.

По данным следствия, уголовное дело в отношении Демчека связано с событиями 2017 и 2018 годов, когда он занимал должность начальника вещевого управления. Предварительно, к нему обратился глава одной из коммерческих фирм и попросил оказать помощь с заключением госконтрактов на поставку имущества для нужд Вооруженных сил России.

За содействие предприниматель якобы передал экс-начальнику четыре миллиона рублей.

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      Олеся Мицкевич
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