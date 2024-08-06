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20:24, 6 августа 2024Забота о себе

Регулярный сон больше девяти часов назвали опасным для здоровья

Невролог Демьяновская нашла связь между долгим сном и развитием диабета

Фото: Kinga Howar / Unsplash

Если взрослый человек часто или регулярно спит более девяти часов в сутки, это может быть свидетельством проблем со здоровьем, предупредила невролог Екатерина Демьяновская. Об опасностях долгого сна она рассказала в беседе с изданием «Доктор Питер».

Врач привела данные исследований, согласно которым люди, спящие более девяти часов в сутки, на 33 процента больше других подвержены риску ишемической болезни сердца и на 48 процентов — смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, Демьяновская нашла связь между слишком долгим сном (гиперсомнией) и повышением уровня сахара в крови и развитием диабета второго типа. У людей с гиперсомнией, уточнила врач, риск сахарного диабета вдвое выше, чем у тех, кто спит семь-восемь часов и полноценно высыпается при этом. Также много спящие люди больше подвержены ожирению и нарушению обменных процессов, добавила специалистка.

У части людей нарушениями сна могут сопровождаться депрессия и тревожные расстройства, гипотиреоз — снижение функции щитовидной железы, и прием особых лекарств — антидепрессантов, антигистаминных средств, перечислила она. К необходимости постоянно досыпать проводят также ночное апноэ (задержка дыхания во сне), синдром беспокойных ног, бруксизм (перенапряжение челюстей и скрежетание зубами) и хроническая боль, например в суставах, которая обостряется ночью, объяснила Демьяновская.

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      Александра Лисица
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