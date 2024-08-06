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12:27, 6 августа 2024Забота о себе

Россиян предостерегли от ошибок после удаления зуба

Стоматолог Тумашевич предупредил, что после удаления зуба нельзя полоскать рот

Фото: Rolf Vennenbernd / dpa / Globallookpress.com

Стоматолог-терапевт, ортопед и хирург Артур Тумашевич предупредил, что после удаления зуба необходимо следовать определенным правилам, чтобы не навредить себе. От распространенных ошибок врач предостерег россиян в разговоре с «Лентой.ру».

Тумашевич объяснил, что на месте удаленного зуба обязательно должен сформироваться кровяной сгусток. Однако, по словам врача, многие люди трогают поврежденный участок десны языком или полощут рот, что приводит к разрушению сгустка и развитию альвеолита (инфекционному воспалению), а после — гнойному расплавлению кости. По этой причине полоскать рот после удаления зуба ни в коем случае нельзя, подчеркнул стоматолог.

«Если вы сильно хотите прополоскать или обработать полость рта, осторожно наберите в рот рекомендованный врачом антисептический раствор и затем аккуратно и медленно перекатывайте его с одной стороны на другую без резких движений. Так вы и полость рта обработаете, и кровяной сгусток не разобьете», — отметил Тумашевич.

Также, продолжил стоматолог, сразу после удаления зуба нельзя есть горячую пищу — делать это можно минимум через два часа после хирургического вмешательства, и при этом жевать нужно на противоположной стороне. Плотная и жесткая пища допустимы только через несколько дней, добавил он.

После удаления зуба нельзя ходить в сауну, баню и заниматься активными видами спорта. При переохлаждении или перегреве можно получить дополнительный отек или синяк на лице. Особенно актуален этот запрет для зубов мудрости, так как при их удалении приходится распиливать костную ткань, а после ушивать рану

Артур Тумашевичстоматолог

В заключение стоматолог призвал после удаления зуба хотя бы на время отказаться от алкоголя и курения. «Не курите хотя бы три часа, а лучше сделайте перерыв дня на два. От алкоголя откажитесь на сутки, а если принимаете антибиотики, то на весь курс их приема», — заключил врач.

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Ранее Артур Тумашевич назвал разницу между брекетами и элайнерами. По его словам, людям, носящим брекеты, необходимо тщательно следить за гигиеной полости рта, иначе кариес будет стремительно развиваться.

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      Вера Владзиевская
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