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16:24, 6 августа 2024Наука и техника

Российские военнослужащие восстановили трофейный британский БТР

Российские военнослужащие восстановили трофейный бронетранспортер FV-103 Spartan

Фото: Jose Colon / Anadolu / Getty Images

Российские военнослужащие 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа восстановили трофейный британский бронетранспортер (БТР) FV-103 Spartan. Об этом со ссылкой на бойца с позывным Черемуха сообщает РИА Новости.

«Во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами, БПЛА-шниками, которые сопровождали эвакгруппу, удалось вытянуть этот экспонат. Приведен в порядок, поставлен на ход», — рассказал собеседник.

По его словам, британский БТР использовался украинской стороной для эвакуации пострадавших с поля боя медиками и перевозки расчетов противотанковых управляемых ракет.

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В июле 2022 года Telegram-канал bmpd сообщал, что украинские военнослужащие начали переброску БТР британского производства FV103 Spartan в район Бахмута.

FV103 Spartan поступил на вооружение армии Великобритании в 1978 году. Гусеничная машина получила алюминиевую броню толщиной до 60 миллиметров и дизельный двигатель мощностью 195 лошадиных сил. В арсенал БТР входит пулемет и дымовые гранатометы.

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      Иван Потапов
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