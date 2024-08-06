Российские военнослужащие восстановили трофейный британский БТР

Российские военнослужащие восстановили трофейный бронетранспортер FV-103 Spartan

Российские военнослужащие 200-й гвардейской мотострелковой бригады Ленинградского военного округа восстановили трофейный британский бронетранспортер (БТР) FV-103 Spartan. Об этом со ссылкой на бойца с позывным Черемуха сообщает РИА Новости.

«Во взаимодействии с разведчиками, артиллеристами, БПЛА-шниками, которые сопровождали эвакгруппу, удалось вытянуть этот экспонат. Приведен в порядок, поставлен на ход», — рассказал собеседник.

По его словам, британский БТР использовался украинской стороной для эвакуации пострадавших с поля боя медиками и перевозки расчетов противотанковых управляемых ракет.

В июле 2022 года Telegram-канал bmpd сообщал, что украинские военнослужащие начали переброску БТР британского производства FV103 Spartan в район Бахмута.

FV103 Spartan поступил на вооружение армии Великобритании в 1978 году. Гусеничная машина получила алюминиевую броню толщиной до 60 миллиметров и дизельный двигатель мощностью 195 лошадиных сил. В арсенал БТР входит пулемет и дымовые гранатометы.