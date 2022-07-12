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На Украине заметили британские бронетранспортеры

На Украине заметили британские бронетранспортеры FV103 Spartan

Фото: Kellie Williams / Wikipedia

Украинские военные начали переброску бронетранспортеров (БТР) британского производства FV103 Spartan в район Бахмута. Фотографии машин опубликовал Telegram-канал bmpd. Об этом сообщает «Российская газета».

Бронетранспортеры доставили на автомобильных тралах с помощью тягачей КрАЗ-6446. На одной платформе перевозят по два бронетранспортера. Отмечается, что британская сторона передала Вооруженным силам Украины 35 бронетранспортеров FV103.

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FV103 поступил на вооружение армии Великобритании в 1978 году. Гусеничная машина получила алюминиевую броню толщиной до 60 миллиметров и дизельный двигатель мощностью 195 лошадиных сил. В арсенал БТР входит пулемет и дымовые гранатометы.

Ранее на Украине заметили бронетранспортеры M113G4DK с дополнительной защитой, которые поставила Дания.

В мае стало известно, что украинская медицинская машина БММ-4С стала трофеем. Машину построили на базе бронетранспортера БТР-4Е.

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Даниил Иринин
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