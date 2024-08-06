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18:05, 6 августа 2024Моя страна

Российский полицейский спас из затопленного сарая щенка

Полицейский Коджаев спас щенка из затопленного сарая в Челябинской области

Фото: Isabela Kronemberger / Unsplash

Российский полицейский спас щенка из затопленного сарая на заброшенном участке. Подробности публикует портал «Хорошие новости».

Капитан Эльвин Коджаев рассказал, что обнаружил щенка в пристрое во дворе в Еткульском районе Челябинской области. По словам правоохранителя, кутенок забрался на гору дров, чтобы спастись от наступающей воды. Выяснилось, что питомца, который принадлежит одной из местных жительниц, зовут Айза.

«Хозяйка Айзы поблагодарила капитана полиции за спасение своего четвероногого друга, которого уже не надеялась найти», — сообщили журналистам в региональном отделении МВД.

В июле спасенный в России амурский тигренок нашел новый дом.

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      Карина Черных
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