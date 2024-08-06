Российский полицейский спас из затопленного сарая щенка

Полицейский Коджаев спас щенка из затопленного сарая в Челябинской области

Российский полицейский спас щенка из затопленного сарая на заброшенном участке. Подробности публикует портал «Хорошие новости».

Капитан Эльвин Коджаев рассказал, что обнаружил щенка в пристрое во дворе в Еткульском районе Челябинской области. По словам правоохранителя, кутенок забрался на гору дров, чтобы спастись от наступающей воды. Выяснилось, что питомца, который принадлежит одной из местных жительниц, зовут Айза.

«Хозяйка Айзы поблагодарила капитана полиции за спасение своего четвероногого друга, которого уже не надеялась найти», — сообщили журналистам в региональном отделении МВД.

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