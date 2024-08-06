Сообщения о принудительной отправке мигрантов в зону СВО оказались недостоверными

Данные о законодательном преследовании мигрантов в России не подтвердились

Данные британской разведки и украинских СМИ о том, что в России законодательно преследуют мигрантов, чтобы отправить их в зону проведения специальной военной операции (СВО), оказались недостоверными.

Об этом написало агентство «РБК-Украина» со ссылкой на доклад разведки Великобритании. В качестве основания подобной теории в материале ссылаются на закон о лишении гражданства за непостановку на воинский учет, который Госдума приняла 31 июля. Разведка Великобритании считает, что закон — еще одна форма правового принуждения и способствует напряженности в обществе.

В зону СВО можно отправиться, лишь добровольно подписав контракт с Минобороны России. Это закреплено в статье 32 федерального закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», там же говорится, что в контракте должен быть прописан срок, в течение которого гражданин обязуется проходить военную службу. В том же законе закреплено, что каждого гражданина РФ мужского пола, достигшего определенного законом возраста, касаются требования постановки на воинский учет.

Помимо прочего, в пояснительной записке к инициативе, на которую ссылаются Британия и украинские СМИ, указано, что новые граждане обладают теми же правами и обязанностями, что и люди, получившие гражданство по праву рождения. Парламентарии объясняют инициативу тем, что после получения гражданства Российской Федерации такие лица уклоняются от исполнения воинской обязанности. «Подобные примеры вызывают массовое возмущение населения, что негативно влияет на социально-общественные настроения, подрывает авторитет института гражданства, способствует неуважению к закону, в том числе среди "новых граждан"», — говорится в записке. Именно поэтому предлагается «синхронизировать между собой процессы постановки гражданина на воинский учет и получения им гражданства Российской Федерации».

Участвующие в СВО военные пополняют ряды Вооруженных сил добровольно на контрактной основе. Призыв по частичной мобилизации завершился осенью 2022 года, необходимости в его возобновлении нет, о неоднократно говорили российские власти. В этой связи никакой речи о принудительной отправке новых граждан в зону СВО не идет.

В начале июля зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании в Министерстве обороны рассказал, что с начала 2024 года контракты с Минобороны России заключили около 190 тысяч граждан. Он добавил, что в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на тысячу человек, задача по набору военнослужащих по контракту и добровольцев в 2024 году выполняется.

В 2023 году британские СМИ уже распространяли похожий фейк. В материале издания Times утверждалось, что российские власти силой отправляют трудовых мигрантов из Средней Азии, недавно получивших гражданство РФ, в зону СВО. Поводом стало то, что в военкоматы Петербурга доставили более 100 мигрантов. На самом деле это было сделано из-за того, что после получения российского паспорта они не встали на воинский учет. В 2024 году также тиражировалась недостоверная информация о принудительной отправке мигрантов из Мариуполя на СВО. Тогда в качестве доказательства приводилась видеозапись, но выяснилось, что она не имела никакого отношения к Донбассу.

Информация о том, что в России мигрантов принудительно отправляют на спецоперацию, не получила широкого охвата в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».