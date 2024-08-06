Совет ЕС утвердил выделение финансовой помощи Украине

Совет ЕС утвердил решение о выделении Украине 4,2 миллиарда евро

Совет Европейского союза (ЕС) утвердил решение о выделении Украине транша финансовой помощи в размере 4,2 миллиарда евро. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает председательство Венгрии в совете с социальной сети Х.

«Завершив письменную процедуру, совет сегодня принял решение провести первый платеж в размере около 4,2 миллиарда евро в рамках фонда поддержки Украины», — утверждается в сообщении.

24 июля послы стран ЕС согласовали транш помощи на 4,2 миллиарда евро. По данным венгерского председательства, средства выделены на «поддержку восстановления, реконструкции и модернизации Украины».

6 августа агентство Reuters сообщило, что приход к власти в Австрии и Венгрии правых сил способен вызвать раскол в ЕС в вопросах, касающихся помощи Украине.