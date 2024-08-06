100-летняя участница Великой Отечественной войны осталась без жилья

В Красноярском крае 100-летняя участница войны лишилась жилья из-за соцработника

В Красноярском крае столетняя участница Великой Отечественной войны лишилась квартиры. Без жилья ее оставил социальный работник, утверждает потерпевшая в беседе с телеканалом «Вести».

Последние 20 лет уход за пожилым ветераном осуществляла сиделка, которую предоставили в местной службе соцзащиты. В благодарность за заботу пенсионерка решила передать работнице квартиру по договору пожизненной ренты. Три года назад выяснилось, что право собственности на жилплощадь без ведома хозяйки перешло помощнице. «Я ей дарю, но с такой целью, что за мной уход до смерти. Но сейчас, когда мне показали, того договора до смерти нет, лист совсем другой, на котором было написано, не знаю, кто что переделал», — недоумевает красноярка.

В то же время внучка пострадавшей отмечает, что сиделка была довольно вспыльчива и несдержанна в отношении пенсионерки. «Она мне рассказала, что Зинаида Ивановна ее обижала. Я спросила — как, она мне рассказала, что она ее хватала за шкирку и закидывала в комнату», — вспоминает женщина.

Сейчас пожилая красноярка живет с семьей в соседнем Ачинске. В соцслужбе комментариев по поводу случившегося не дали, а юрист сиделки не видит в действиях клиентки состава преступления. За дело взялись силовики.

Ранее в Подмосковье пенсионерка-инвалид потеряла около 900 тысяч рублей из-за покупок в интернет-магазине, которых она не совершала. Главной подозреваемой в краже является сиделка.