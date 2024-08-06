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06:45, 6 августа 2024Наука и техника

В Китае объяснили неспособность украинских пилотов использовать F-16 в сложных миссиях

Global Times: пилоты ВСУ еще не освоили управление истребителями F-16
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские пилоты еще не освоили управление истребителями F-16, поэтому Киев не будет полагаться на эти самолеты для выполнения сложных операций. Об этом изданию Global Times заявил военный эксперт из Китая Вэй Дунсюй.

Как утверждает специалист, Киев будет применять данные истребители в трех видах миссий: во-первых, для защиты ключевых локаций от авиаударов России и для достижения господства в воздухе над стратегически важными городами. Во-вторых, для охоты на военные самолеты РФ в воздушном пространстве Украины. И, в-третьих, для оказания авиационной поддержки сухопутным войскам. При этом Дунсюй отметил, что Москва обладает современными истребителями, которые могут конкурировать с F-16.

«Если эти F-16 будут сбиты или повреждены, для Украины и Запада будет проблемой поддерживать эффективные поставки этого вооружения», — объяснил эксперт.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что истребители F-16, которые были переданы Украине, не смогут значительно повлиять на ход боевых действий и противостоять российской системе противовоздушной обороны (ПВО).

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      Маргарита Пименова
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