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12:45, 6 августа 2024Мир

В Польше раскрыли планы России по переданным Украине F-16

Польский генерал Коморницкий: ВС России выбрали цели для ликвидации угрозы F-16

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Вооруженные силы (ВС) России уже выбрали цели для ликвидации угрозы переданных Украине истребителей F-16. Об этом заявил польский генерал-майор в отставке Леон Коморницкий в интервью DoRzeczy.

«Российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы. По моему мнению, их россияне уже определили», — раскрыл планы Москвы генерал-майор.

Коморницкий отметил, что эффективнее всего истребители можно уничтожить не в воздухе, а на аэродромах. Противовоздушная оборона Украины является «недостаточно мощной», подчеркнул он.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник подчеркнул, что переданные Украине F-16 будут уничтожены. По его словам, это лишь вопрос времени.

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      Виктория Кондратьева
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