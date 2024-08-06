В России двое мигрантов пытались сбежать из ЦВС и напали на силовиков

В Артеме арестовали 2 мигрантов за нападение на полицейских при попытке побега

Суд в Артеме арестовал двух граждан Узбекистана, которые при попытке побега из центра временного содержания (ЦВС) напали на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Приморского края.

Мигранты обвиняются по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ. Они будут под стражей до 3 октября.

По данным следствия, двое иностранных граждан находились в ЦВС ОМВД по Артему, где ждали депортации из России за совершенное административное правонарушение. Вечером 2 августа они решили совершить побег и, действуя по предварительной договоренности, напали на двух силовиков, применив к ним насилие.

Ранее, в июле, сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержанный попытался сбежать из отдела полиции через окно, но упал с третьего этажа. Прибывшая по вызову скорая помощь увезла его в больницу с травмами.