В России мужчина угрожал расправой бывшей сожительнице и стал фигурантом дела

В Ногинске возбудили дело против мужчины за угрозы убийством бывшей сожительнице

В Ногинске сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнего мужчину, который угрожал расправой бывшей сожительнице. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанным оказался житель Иваново. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью») УК РФ.

По данным ведомства, в ходе мониторинга сети силовиками был выявлен ролик, в котором фигурант угрожал экс-сожительнице расправой. Как уточняет РИА Новости, в интернет также была загружена аудиозапись, на которой жительница Ногинска признавалась, что боится выходить из дома, так как отец ее сына-школьника, вернувшийся после депортации из Азербайджана, грозится выкрасть ребенка и расправиться с ней.

Ранее стало известно, что суд в Ямало-Ненецком автономном округе рассмотрит дело местного жителя, угрожавшего инспектору ДПС и его близким.