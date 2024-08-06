В России высказались об отмене системы «все включено» в Турции

АТОР: в Турции нет предпосылок для отмены систему all inclusive

В Турции нет предпосылок для отмены системы «все включено» (all inclusive) в отелях. Так об идее высказался вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с изданием «Звезда».

Эксперт отметил, что в настоящее время все больше гостиниц предлагают именно такой формат отдыха. По словам Мурадяна, разговоры о негативном влиянии all inclusive на бизнес идут постоянно. При этом он заметил, что неясно, как отменить популярную у россиян систему.

С идеей об отмене «все включено» высказался ранее эксперт в сфере туризма Зафер Алкай. По его словам, в свое время all inclusive стал прорывом для развития туротрасли в стране. Тем не менее сейчас необходимость такого формата отдыха нужно обсуждать, указал он.