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16:35, 6 августа 2024Путешествия

В России высказались об отмене системы «все включено» в Турции

АТОР: в Турции нет предпосылок для отмены систему all inclusive

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В Турции нет предпосылок для отмены системы «все включено» (all inclusive) в отелях. Так об идее высказался вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян в беседе с изданием «Звезда».

Эксперт отметил, что в настоящее время все больше гостиниц предлагают именно такой формат отдыха. По словам Мурадяна, разговоры о негативном влиянии all inclusive на бизнес идут постоянно. При этом он заметил, что неясно, как отменить популярную у россиян систему.

С идеей об отмене «все включено» высказался ранее эксперт в сфере туризма Зафер Алкай. По его словам, в свое время all inclusive стал прорывом для развития туротрасли в стране. Тем не менее сейчас необходимость такого формата отдыха нужно обсуждать, указал он.

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      Марк Успенский
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