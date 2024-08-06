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09:37, 6 августа 2024Россия

В российском регионе начали эвакуацию жителей окрестностей прорванной дамбы

В Приморском крае начали эвакуировать жителей окрестностей прорванной дамбы

Кадр: Telegram-канал Администрации Дальнереченска

В Приморском крае начали эвакуировать жителей окрестностей прорванной дамбы. К инциденту привели прошедшие в российском регионе дожди. Об этом сообщили в администрации Дальнереченска.

В краевом управлении МЧС отметили, что в Лесозаводске спасателям пришлось укреплять конструкцию заграждения, поскольку «в связи с резким подъемом воды в реке Уссури при обследовании дамбы в районе улицы Пролетарской выявлено разрушение тела строящейся дамбы».

В Дальнереченск были направлены три десятка сотрудников противопожарной службы, 13 единиц техники, четыре лодки и 18 мотопомп.

Согласно прогнозам, вода в приморском Дальнереченске будет прибывать еще два-три дня.

Ранее сообщалось, что часть поселка Рабочий в Челябинской области эвакуировали из-за угрозы подтопления.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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