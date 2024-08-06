Полковник Бо: Венгрия и Румыния могут захотеть вернуть часть территорий Украины

Бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявил, что Венгрия, Румыния и Польша могут захотеть вернуть часть территорий Украины. Об этом он сообщил в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Я даже уже не упоминаю тот факт, что есть некоторые соседние страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, которые могут захотеть получить свою часть территории, которая раньше им принадлежала», — сказал он. По словам Бо, благодаря странам Европы «мы наблюдаем сейчас конец Украины».

Ранее бывший начальник штаба военной миссии НАТО в Москве Гарри Табах заявил, что власти США развязали боевые действия на Украине, а затем предали ее и стали использовать Киев в своих политических целях. Он подчеркнул, что это является причиной больших потерь в рядах Вооруженных сил Украины.