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08:55, 6 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ признали невозможность вернуть Крым

В ВСУ признали, что Крым не получится вернуть в ближайшее десятилетие

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее десятилетие, признала руководитель медицинской службы «Ульф» батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Алина Михайлова. Она заявила об этом в интервью LIGA.net на YouTube.

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — высказалась Михайлова.

Ранее в США заявили, что ВСУ не смогут вернуть территории, которые они потеряли в ходе российско-украинского конфликта. Американские журналисты также указали на неизбежность переговоров Киева с Москвой.

Тем временем бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров предупредил, что Киев может пойти на новые провокации с «вторжениями» на российскую территорию.

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      Маргарита Пименова
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