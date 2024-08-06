В ВСУ признали, что Крым не получится вернуть в ближайшее десятилетие

Украина не сможет вернуть Крым в ближайшее десятилетие, признала руководитель медицинской службы «Ульф» батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки Да Винчи» Алина Михайлова. Она заявила об этом в интервью LIGA.net на YouTube.

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», — высказалась Михайлова.

Ранее в США заявили, что ВСУ не смогут вернуть территории, которые они потеряли в ходе российско-украинского конфликта. Американские журналисты также указали на неизбежность переговоров Киева с Москвой.

Тем временем бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров предупредил, что Киев может пойти на новые провокации с «вторжениями» на российскую территорию.