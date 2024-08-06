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18:06, 6 августа 2024Путешествия

Власти Хельсинки разрешили людям всех полов ходить на пляжах топлес

Yle: в Хельсинки людям всех полов разрешили отдыхать на пляжах топлес

Фото: Lehtikuva / Reuters

В Хельсинки загорающим разрешили ходить на городских пляжах топлес. Об этом пишет издание Yle.

Разрешения обнажать грудь всем посетителям пляжей, в том числе женщинам, добились местные феминистки. Они несколько лет проводили акции и требовали равных прав на отдых без верхних частей купальника.

Отмечается, что власти финской столицы приняли это решение еще прошлым летом, но официально не объявляли о нем.

Ранее в Италии туристка искупалась топлес в фонтане и возмутила местных жителей. Видео, на котором иностранка плавает без лифчика, попало в сеть и спровоцировало волну негативных комментариев. Пользователи называли девушку «козой» и отмечали, что в другой стране ее сразу арестовали бы за такое поведение.

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      Мария Борисова
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