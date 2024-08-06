Власти прокомментировали взрыв и пожар на заводе в регионе России

Глава Усинского округа Коми Такаев подтвердил пожар на заводе, пострадавших нет

В Усинском районе Коми произошел пожар на заводе. Информацию об этом подтвердил глава района Николай Такаев, его цитирует ТАСС.

«Произошла утечка и возгорание на газоперерабатывающем заводе. Оперативно потушили», — сообщил собеседник агентства. По его данным, никто не пострадал.

О взрыве и пожаре в Коми стало известно днем 6 августа. Всех сотрудников предприятия, как сообщалось, эвакуировали. На опубликованных в сети кадрах пожара видны языки пламени и высокий столб черного дыма, поднимающийся над территорией предприятия.

Днем ранее, 5 августа, на оборонном заводе «Авангард» в башкирском Стерлитамаке произошел взрыв. В результате несовместимые с жизнью травмы получили три человека. Следователи возбудили уголовное дело.