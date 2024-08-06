ВОЗ назвала число заразившихся коронавирусом на Олимпиаде спортсменов

ВОЗ заявила, что более 40 спортсменов заразились коронавирусом на Олимпиаде-2024

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков назвала число спортсменов, заразившихся коронавирусом на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

По ее словам, положительные тесты сдали более 40 атлетов. «В последние месяцы, независимо от сезона, во многих странах наблюдались всплески заболеваемости COVID-19», — добавила Фон Керков.

Предыдущие летние Олимпийские игры проходили летом 2021 года в Токио. Соревнования перенесли на год из-за пандемии коронавируса.

Летние Олимпийские игры — 2024 проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

