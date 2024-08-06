Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:24, 6 августа 2024Забота о себе

Врач указал на простой способ увеличить продолжительности жизни

Уролог Гадзиян: чтобы продлить жизнь, нужно проходить 10 тысяч шагов в день

Фото: LyfeFuel / Unsplash

Для того чтобы значительно увеличить продолжительность жизни, нужно каждый день проходить 10 тысяч шагов, рассказал хирург-уролог, андролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян. На простой способ продлить жизнь он указал россиянам в Telegram-канале.

По словам Гадзияна, каждая дополнительная тысяча шагов в день снижает риск преждевременного ухода из жизни от всех причин на 12 процентов. При прохождении десяти тысяч шагов этот показатель увеличивается до 56 процентов, а при достижении отметки в 16 тысяч шагов — до 66 процентов.

К тому же, продолжил врач, каждая тысяча пройденных шагов снижает риск сердечных болезней на 21 процент, две тысячи шагов на 25 процентов сокращают уровень плохого холестерина и глюкозы у здоровых людей.

Каждые дополнительные две тысячи шагов снижают риск развития сахарного диабета второго типа на пять процентов

Марк Гадзиянхирург-уролог, онкоуролог

Также Гадзиян посоветовал больше ходить, чтобы поддерживать нормальный уровень сахара в крови, снижать инсулин и фракции холестерина после еды, а также контролировать давление и вес, а также улучшать работу мозга.

Материалы по теме:
Жажда крови и денег. Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
Жажда крови и денег.Как одержимый миллиардер из США бьется за молодость дикими методами и торгует бессмертием
2 июня 2023
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет» Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
«Уже сейчас люди могут жить до 120 лет»Как продлить жизнь и оставаться здоровым как можно дольше? Отвечает профессор
17 августа 2023

Ранее невролог Наталья Щипицина рассказала о влиянии двигательной активности на качество сна. По ее словам, 10 тысяч шагов в сутки помогут наладить качество и продолжительность ночного отдыха.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об отступлении попытавшейся прорваться в Курскую область украинской ДРГ

      Россиянам дали советы для защиты от мошенников в интернете

      Стала известна дата премьеры новой версии «Мастера и Маргариты»

      В российском лесу впервые нашли необычные грибы

      Ребенок и двое взрослых пострадали при обстреле Белгородской области

      В московском магазине посетительница напала на сотрудников с ножом

      Назван способ помешать росту цен в России из-за подорожания дизельного топлива

      Врач указал на простой способ увеличить продолжительности жизни

      СПБ Биржа запустит утренние торги российскими акциями

      Хезболла пообещала ответить Израилю за удар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше