Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:34, 6 августа 2024Силовые структуры

Задержан уволенный и.о. замгубернатора Севастополя

И. о. замгубернатора Севастополя Горлов задержан за получение взятки в ₽6 млн

Фото: Nikolay Gyngazov Source: Global Look Press

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов задержан за получение взятки. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп/Севастополь».

По его информации, чиновник был задержан на рабочем месте во время получения взятки — ему предлагали шесть миллионов рублей. Цель взятки не уточняется. В кабинете и в доме Горлова работают сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Горлов также возглавлял департамента городского хозяйства. Ранее вечером 6 августа губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил Горлова. «Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — заявил он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Садаклиев решил уйти в отставку. «Провел встречу с Министром чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергеем Николаевичем Садаклиевым», — написал глава российского региона. По его словам, после разговора Садаклиев решил уволиться по собственному желанию. Также в отставку ушел министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Крупный отряд ВСУ на 11 танках напал на Курскую область. Что там происходит после целого дня боев?

      Суд в США отложил вынесение решения по иммунитету Трампа

      Зеленский назвал «наиболее жесткие» направления боевых действий

      Журналистка толкнула спортсмена на Олимпиаде-2024 и была наказана

      Нобелевский лауреат возглавил временное правительство Бангладеш

      Генерал ВСУ заявил об оперативном успехе России в зоне СВО

      Трамп анонсировал большое интервью Маску

      Глава приграничного российского города сообщил о новых обстрелах

      Три автомобиля пострадали в российском регионе из-за атаки ВСУ

      Глава «Хезболлы» предупредил жителей израильской Хайфы об обстреле города

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше