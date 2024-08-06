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12:52, 6 августа 2024Силовые структуры

Задержание главврача российского центра ядерной медицины попало на видео

Силовики показали задержание главврача центра ядерной медицины в Челябинске

Главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева сотрудники ФСБ увезли из дома. Оперативное видео задержания предоставили «Ленте.ру» в правоохранительных органах.

На кадрах видно, как силовики приходят домой к медику и выводят его. Подозреваемого увозят на служебном транспорте.

Вместе с главврачом под следствием оказались главный бухгалтер, руководитель и сотрудник административно-хозяйственной части медучреждения. Они подозреваются в особо крупном мошенничестве, получении и даче взяток, а также превышении полномочий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, с 2021-го по 2024 год в центре были фиктивно трудоустроены рабочие, а их зарплату получали подозреваемые, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства. Ущерб бюджету оценивается в 2,6 миллиона рублей.

Правоохранительные органы провели обыски по местам работы и жительства задержанных. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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      Любовь Ширижик
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