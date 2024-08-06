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10:29, 6 августа 2024Из жизни

Женщина разгадала 100-летнюю тайну музейных портретов из любопытства

Жительница Лондона смогла установить личности девушек с портретов XIX века

Кадр: Andreane Rellou / Jam Press

Актриса и сценаристка из Лондона попробовала поработать детективом и установила личности девушек с музейных портретов, остававшихся тайной на протяжении 100 лет. Об этом она сама рассказала на платформе TikTok.

В марте Андреане Реллу посетила музей британского города Брайтон ради работ английского живописца Эдварда Берна-Джонса. Во время осмотра выставки она случайно наткнулась на изделия Фаберже, среди которых были два женских портрета XIX века. Рядом с инсталляцией висела табличка. Согласно ей, сотрудники музея так и смогли разгадать тайну личностей этих женщин, поэтому предлагали посетителям самим идентифицировать их. Реллу решила попробовать сделать это из любопытства.

В тот же вечер Реллу удалось узнать личность первой девушки. На это она потратила около четырех часов. По стилю одежды и прически женщины сценаристка определила, что та родилась в 1860-ые года и вышла замуж примерно через 20 лет. После Реллу просмотрела газетные вырезки о громких свадьбах среди представителей высшего класса, которые могли бы позволить себе раму от Фаберже. Так она и поняла, что на портрете изображена Мария Перуджа. Она вышла замуж за Леопольда Ротшильда в 1881 году.

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Вторую фотографию Реллу изучала несколько дней с помощью методов, которые в работе используют криминалисты. В конце концов ей удалось узнать, что второй таинственной женщиной была София Прусская — королева Греции, внучка королевы Виктории и сестра кайзера Германии Вильгельма II. Брайтонский музей признал открытие Реллу.

Ранее сообщалось, что во время археологических раскопок в Иерусалиме нашли огромный ров, предположительно упомянутый в Библии. Специалисты полагают, что его прорыли примерно три тысячи лет назад для защиты Храмовой горы и царского дворца.

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      Юлия Юткина
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