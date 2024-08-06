Жители российского города поплыли по улицам на лодках

Жители Дальнереченска поплыли по улицам на лодках из-за прорыва дамбы

В городе Дальнереченске в Приморском крае произошел прорыв дамбы, из-за чего местным жителям пришлось передвигаться на лодках по затопленным улицам. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что дамба была сделана из покрышек, ее построили власти для защиты города от паводка. В результате сооружение не выдержало напора воды и его прорвала река Малиновка. Затопленным оказались более десяти участков и жилой дом в районах ЛДК и Мясокомбината. Жителям района Мясокомбинат предлагают эвакуироваться.

Согласно прогнозам, вода в приморском Дальнереченске будет прибывать еще два-три дня. В город были направлены 30 сотрудников противопожарной службы, 13 единиц техники, 4 лодки и 18 мотопомп.

В другом городе края, Лесозаводске, спасателям пришлось укреплять конструкцию заграждения, поскольку «в связи с резким подъемом воды в реке Уссури при обследовании дамбы в районе улицы Пролетарской выявлено разрушение тела строящейся дамбы».