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18:02, 7 августа 2024Бывший СССР

Арестованный в Баку украинский авторитет подал апелляцию

Арестованный в Баку украинский авторитет Олег Бакинский подал апелляцию

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Арестованный в Баку украинский авторитет Олег Крапивин, более известный как Олег Бакинский, подал апелляцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

По информации журналистов, Крапивин пытался обжаловать избранную меру пресечения в виде ареста. Однако суд отказал ему в этом. «Апелляционная жалоба Крапивина не была удовлетворена, а решение суда первой инстанции оставлено без изменения», — говорится в публикации.

Крапивин был задержан в начале августа сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана. Наримановский районный суд отправил его под арест на три месяца.

Ранее сообщалось, что в Кишиневе в феврале задержали криминальных авторитетов с Украины и из Молдавии. В их отношении было начато уголовное расследование.

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      Екатерина Грищенко
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