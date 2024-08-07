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11:06, 7 августа 2024Путешествия

Более полумиллиона иностранцев оформили электронные визы в Россию за год

МИД: более 540 тысяч иностранцев оформили электронные визы в Россию за год

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Более полумиллиона иностранцев — 540,9 тысячи — оформили электронные визы в Россию в течение года с момента запуска системы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные МИД РФ.

По словам гендиректора туроператора «Интурист» Александра Мусихина, электронные визы стали привлекать много туристов. «Такая виза очень удобна и в три раза дешевле обычной "бумажной" визы. К тому же ее можно оплачивать в валюте страны заявителя, и по ней поступает минимум отказов», — заявил эксперт.

Ранее заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что граждане Китая чаще других иностранцев становятся обладателями электронных виз в Россию. По его словам, сервис востребован и у туристов из других стран, в том числе жителей Прибалтики.

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      Марк Успенский
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