Более полумиллиона иностранцев оформили электронные визы в Россию за год

МИД: более 540 тысяч иностранцев оформили электронные визы в Россию за год

Более полумиллиона иностранцев — 540,9 тысячи — оформили электронные визы в Россию в течение года с момента запуска системы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные МИД РФ.

По словам гендиректора туроператора «Интурист» Александра Мусихина, электронные визы стали привлекать много туристов. «Такая виза очень удобна и в три раза дешевле обычной "бумажной" визы. К тому же ее можно оплачивать в валюте страны заявителя, и по ней поступает минимум отказов», — заявил эксперт.

Ранее заместитель главы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что граждане Китая чаще других иностранцев становятся обладателями электронных виз в Россию. По его словам, сервис востребован и у туристов из других стран, в том числе жителей Прибалтики.