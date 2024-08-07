Большинство американцев не слышали о предложенном Харрис кандидате в вице-президенты

Большинство американцев ничего не слышали о кандидате в вице-президенты США от Демократической партии Тиме Уолце, занимающего пост губернатора в штате Миннесота. Это следует из данных опроса, проведенного телеканалом PBS, радиокомпанией NPR и социологическим порталом Marist Poll.
«Уолца оценивают положительно 17 процентов жителей США, 12 процентов оценивают его отрицательно, и 71 процент либо никогда не слышали о Уолце либо не знают, как его оценить», — говорится в отчете по результатам исследования.
Ранее кандидат в президенты от Демпартии Камала Харрис выбрала Уолца в качестве своего приемника на посту в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.