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12:18, 7 августа 2024Мир

Большинство американцев не слышали о предложенном Харрис кандидате в вице-президенты

71 процент жителей США не слышали о кандидате в вице-президенты от Демпартии

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Большинство американцев ничего не слышали о кандидате в вице-президенты США от Демократической партии Тиме Уолце, занимающего пост губернатора в штате Миннесота. Это следует из данных опроса, проведенного телеканалом PBS, радиокомпанией NPR и социологическим порталом Marist Poll.

«Уолца оценивают положительно 17 процентов жителей США, 12 процентов оценивают его отрицательно, и 71 процент либо никогда не слышали о Уолце либо не знают, как его оценить», — говорится в отчете по результатам исследования.

Ранее кандидат в президенты от Демпартии Камала Харрис выбрала Уолца в качестве своего приемника на посту в случае победы на выборах в ноябре 2024 года.

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      Глеб Бажуткин
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