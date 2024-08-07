Бывшего российского прокурора осудили за покушение на получение крупной взятки

Экс-прокурору Сызрани Федорину дали 10 лет за покушение на получение взятки

Суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима бывшего прокурора Сызрани Вадима Федорина по делу о получении взятки от местного предпринимателя. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Федорина признали виновным по части 3 статьи 30 и части 6 статьи 290 («Покушение на взяточничество в особо крупном размере») УК РФ. Ему также назначили штраф в размере 15 миллионов рублей.

По данным следствия, сумма взятки составила три миллиона рублей, за которые Федорин пообещал местному бизнесмену оказать содействие в расследовании уголовного дела. Получение денег соучастники замаскировали под соглашение о предоставлении адвокатских услуг. Оно было заключено между компанией «Гиппократ» и экс-подчиненным прокурора, а позднее — адвокатом Дмитрием Фоминым.

По сведениям РЕН ТВ, последнего суд приговорил к семи годам лишения свободы. На время проведения следствия его отправляли под домашний арест.