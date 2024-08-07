Два беспилотника сбили в российском регионе

Губернатор Голубев: два беспилотника сбили в Ростовской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью над территорией Ростовской области обнаружены и поражены два БПЛА в северной части региона.

По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал», — написал губернатор.

Он отметил, что информация о последствиях на земле уточняется.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу. На территорию региона также пытались прорваться диверсанты.