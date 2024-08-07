Главврача российского центра ядерной медицины отправили в СИЗО

Суд арестовал до 6 октября главврача центра ядерной медицины в Челябинске

Суд арестовал до 6 октября главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины Дмитрия Ростовцева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в правоохранительных органах.

Решение принято по ходатайству следствия об избрании меры пресечения.

О его задержании стало известно 6 августа. Вместе с главврачом под следствием оказались главный бухгалтер, руководитель и сотрудник административно-хозяйственной части медучреждения. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, получении и даче взяток, а также превышении полномочий.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, с 2021-го по 2024 год в центре были фиктивно трудоустроены рабочие, а их зарплату получали подозреваемые, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства. Ущерб бюджету оценивается в 2,6 миллиона рублей.