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15:23, 7 августа 2024Из жизни

Кости жившего 700 тысяч лет назад «хоббита» нашли на острове

Останки древнего человека ростом не больше метра нашли на индонезийском острове

Фото: Pxhere

Кости «хоббита», жившего на индонезийском острове Флорес 700 тысяч лет назад, помогли ученым установить рост древних людей, относящихся к виду человек флоресский (Homo floresiensis). Об этом пишет Live Science.

Ученые изучили плечевую кость и зубы предка человека флоресского, прозванного за маленький рост «хоббитом», и сделали вывод, что они принадлежат не ребенку, а взрослому человеку. Они установили, что рост представителей этого вида не достигал больше одного метра. Оказалось, что эти древние люди были на шесть сантиметров ниже, чем предполагалось раньше. Результаты исследования останков «хоббита» ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

Впервые останки человека флоресского были найдены в 2003 году. Как пишет The Guardian, исследователи уже тогда обратили внимание на карликовость его представителей. Одни ученые считают, что маленький рост человека флоресского сформировался в ходе эволюции из-за их островного образа жизни. Отмечается, что небольшой размер помогает выживать в условиях недостатка еды. Кроме того, на острове не было крупных хищников, с которыми человеку флоресскому нужно было бороться.

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Другие предполагают, что найденные останки принадлежат одному племени с врожденной задержкой роста. Третьи и вовсе уверены, что человек флоресский относится к более примитивному обезьяноподобному виду, изначально отличающемуся небольшими размерами.

Загадкой остается и то, как предки человека флоресского попали на остров. Найденные каменные орудия свидетельствуют, что Флорес был заселен еще миллион лет назад. Однако, по словам ученым, добраться до него можно было только с помощью особых лодок и развитых технологий.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, что миноги были предками человека. Оказалось, что кровососущие бесчелюстные животные, обитающие в морских и пресных водоемах, имеют популяцию клеток, которую можно считать ключом к происхождению позвоночных.

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      Юлия Юткина
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