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04:43, 7 августа 2024Спорт

Кубинец Лопес стал пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

Кубинец Лопес стал первым в истории пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

Фото: Arlette Bashizi / Reuters

Кубинец Михаин Лопес стал первым спортсменом, ставшим пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе. Об этом сообщил корреспондент «Ленты.ру».

Во вторник, 6 августа, 41-летний Лопес победил чилийца Ясмани Акосту Фернандеса в финале соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов на Олимпиаде в Париже. После поединка он оставил борцовки в центре мата, объявив тем самым о завершении карьеры.

Начиная с 2008 года Лопес завоевывал по одной золотой медали в греко-римской борьбе. Также он по пять раз становился чемпионом мира и победителем Панамериканских игр.

Ранее российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024. В Федерации спортивной борьбы России заявили, что не принимают неспортивный принцип отбора на Игры.

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      Евгений Силаев
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